Sungurlu’ya bağlı Demirşeyh köyünde meydana gelen şiddetli yağışın ardından, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından dereler temizlenmeye başladı.

Yaşanan yağışların ardından, zamanla bozulan ve selin getirdiği atıklarla seviyesi yükselen dere yataklarının temizlenmesi için DSİ ekipleri kepçe ve kamyonlarla çalışma başlattı.

AK Parti İlçe Başkanı Nuh Aluç, DSİ Bölge Müdürlüğü ile görüşerek dereler için talepte bulunmuştu. Girişimlerin sonuç vermesinin ardından gönderilen iş makinaları derelerde temizlik yapıyor.

Başkan Aluç, beraberinde yönetim kurulu ve İl Genel Meclis Üyesi Fehmi Vargeloğlu ile köye giderek incelemelerde bulundu. Aluç, “Demirşeyh köyünde olan afet sonrası devletimiz iş başında. Rabbim devletimize zeval vermesin. İlçemizin sorunları ve çözümü için çalışmalarımız sürüyor. Yaşanan yağışların ardından bozulan dere yataklarında çalışma başlattık. DSİ ekipleri derelerin temizliği için çalışmalarını sürdürüyor.” dedi.

Editör: Haber Merkezi