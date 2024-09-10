Olay, dün 16.00 sıralarında Ezine ilçesine bağlı Pınarbaşı köyünde meydana geldi. 12 yaşındaki Resul Guliyev, sabah ailesi ile beraber okula gitti. Okul dönüşü çantasını yırtan 12 yaşındaki Resul, durumu annesine söyledi. Anne Yakut Askerova ise Resul'ü uyardı. Uyarılar sonrası korkan çocuk evi terk etti. Akşam üstü çocuklarının eve dönmediğini gören aile durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Olay yerine sevk edilen ekipler, köy içinde ve köy çevresinde geniş çaplı arama başlattı. Köyde bulunan güvenlik kameraları tek tek incelendi. Resul'ün en son, köy çıkışında bulunan güvenlik kamerasına takıldığı görüldü.

Görüntülerden yola çıkan ekipler, çocuğu evine 7 kilometre mesafedeki Bozcaalan mevkiinde bir tarlada ağacın tepesinde uyurken buldu. Jandarma ekiplerince ailesine getirilen Resul Guliyev’i gören annesi gözyaşlarını tutamadı. O anlar kameraya yansırken, duygulanan anne Yakut Askerova, “Ben sensiz perişanım, sabaha kadar uyumadım seni bekledim” diyerek öptü. Resul, sağlık ekiplerince kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi.

Öte yandan, çalışmalara destek olan Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, saatler sonra bulunan Resul Guliyev’e oyuncak araba hediye etti.

Editör: İHA AJANS