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Uluslararası Badminton Federasyonu’nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan U15 Balkan 2023 Championships Badminton Turnuvası yarın Bulgaristan’ın Parvornay kentinde başlıyor.

Avrupanın önde gelen sporcularının ter dökeceği turnuvada Türk milli takımı 1 kafile başkanı, 3 antrenör, 1 masör , 1 hakem ve 12 sporcu olmak üzere 18 kişilik ekiple önceki gün Bulgaristan’a hareket etti.

Türk milli takım kadrosunda Çorum Yazı Çarşı Spor Kulübü’nden Ahmet Arda Kaya ve Mehmet Ali Yetişgen de yer aldı.

Şampiyonada milli forma ile mücadele edecek diğer sporcular ise şu şekilde;

Gülsu Vural ve Nimet Ergün, (Ankara), Yağmur Tuana Yemişen, Elif Nur Yıldırım ve Irmak Rana Yemişen (Eskişehir), Azra Tekin ve Mevlüt Baran Baş (İstanbul), Berkay Acar (Kayseri), Deniz Baran Karaman ve Erdal Mert Demirhan (İzmir).