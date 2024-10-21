Milletvekili Oğuzhan Kaya, partilerinin Özel İdare Konferans Salonu’ndaki İlçe kongresine katılarak önemli açıklamalarda bulundu.

Milletvekili Kaya konuşmasında Yeni Türkiye yüzyılında Sungurlu’nun ülkenin önemli durak noktalarından biri olacağını, AK Parti iktidarının yaptıklarıyla ilçenin bu büyümeden en fazla payını alan şehirlerinden olduğunu, 5-10 sene sonra Sungurlu’nun bugünkü nüfusunun iki katına çıkacağını dile getirdi.

Milletvekili Kaya konuşmasının devamında şu görüşlere yer verdi: “Savunma sanayinde hükümetimizin OSB’de yaptığı yatırımlarla Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve savunma sanayine verdiğimiz önem ve destekle yapılan fabrikalarla Sungurlu geleceğin savunma üssü olacak. Sungurlu işsizliğin olmadığı, ekonomik refahın en yüksek olduğu ilçelerden bir tanesi olacak. Buda kimin sayesinde, en başta liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ve hükümetimizin sayesinde.

Sungurlu bir tarım şehri, Sungurlu’da Kırankışla barajını yapıyoruz ve bitirmek üzereyiz. Ortakışla barajını bitirmek üzereyiz, diğ göletini bitirmek üzereyiz. Buralarda bittiğinde Sungurlu tarımsal sulamasıyla da belli bir aşamaya gelecek. Hem tarımsal üretimiyle hem savunma sanayinde yapacağı üretimlerle Sungurlu’nun ekonomik girdisi artacak.

Hem de Delice’den Çorum’a kadar yapacağımız tren istasyon noktası olmasıyla. Bu konuda da bir gelişme var, Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü acele kamulaştırma kararlarını aldı, inşallah yakında resmi gazete yayınlayıp, yani bu hattın acele kamulaştırmasına bir an önce başlıyor ve ihalesi de en kısa zamanda yapılacak. Çok hızlı şekilde ilerliyor. Sungurlu jeopolitik olarakta bu noktada önemli, bir taraftan da trenin istasyon noktası olacak. Ayrıca yük treniyle ilgili OSB’nin içine de bir hat vereceğiz, yüklemeyi, indirmeyi, bindirmeyi buradan yapacağız. Nakliyeyi düşüreceğiz, burada ki fabrikaların tercih sebebi de bu olacak. Sungurlu bu anlamda da önemli. AK Parti olarak, Sungurlu’da birçok spor yatırımı yaptık.

Yine AK Parti olarak Sungurlu’da TOKİ konutları yaptık. En son TOKİ Başkanını ziyaret ettik, yine iktidarımız olarak Sungurlu’ya manastır bölgesinde TOKİ konutları yapacağız. İhtiyaç ne kadarsa o kadarını yapmaya devam edeceğiz. Sungurlu’da ev ve konut ihtiyacı çok fazla, kira fiyatları yüksek, bunun içinde ne kadar kontenjanımız varsa hepsini inşallah Sungurlu’ya kullanacağız.”

OĞUZHAN KAYA, NUH ALUÇ'A TEŞEKKÜR ETTİ

Milletvekili Kaya, AK Parti İlçe Başkanı Nuh Aluç'a teşekkür ederek, “Nuh Başkan ve yönetimi Sungurlu'da güzel çalışmalar yaptı. Kendileri ilçede ziyaret etmedik kapı, sıkmadık el bırakmadı. Üzerlerine ne düşüyorsa yaptılar. Seçimde de canla başla çalıştılar. Ne gerekiyorsa yaptılar. Biz onlardan razıyız” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ