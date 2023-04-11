AK Parti Çorum Milletvekili ve 14 Mayıs’ta yapılacak seçimde 2. Sıra Milletvekili adayı olan Av. Oğuzhan Kaya sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında şu görüşlere yer verdi: “Rabbimin izni ve inayeti, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın takdirleri ile bir kez daha AK Parti Çorum 2. sıra Milletvekili Adayıyız. Ülkemize ve güzel şehrimiz Çorum’umuza olan borcumuzu ödemek için gece gündüz aşk ile çalışmaya devam edeceğiz.

ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR

Rabbime binlerce defa hamd ve şükür ediyorum. Rabbim aldığımız görevleri layıkı ile yerine getirmeyi nasip etsin. Sayın Cumhurbaşkanımıza da bir kez daha bizleri bu göreve layık gördüğü için çok teşekkür ediyorum”

(Nurdan AKBAŞ)