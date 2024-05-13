İskilip’ten doğup dünya markası Greyder’i ortaya çıkaran ve ağırlıklı olarak üretimini Çorum’da gerçekleştiren Kavsan Ayakkabı A.Ş.’nin sahipleri Mustafa ve Süreyya Kavlu ile Ayşe Kısar, Leyla Çatma ve Hatice Ergün’ün anneleri Güldane Kavlu hayatını kaybetti.

Güldane Kavlu’nun cenazesi, bugün İskilip Çarşı Camii’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Gülbaba Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.