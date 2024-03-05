Alınan bilgiye göre Gülabibey Mahallesi Cemilbey 1. Sokak'ta bulunan bir işyerinde M.K. ve M.Y. arasında bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y., M.K.'ya pompalı tüfekle ateş etti.

Durum ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacaklarından yaralanan M.K., sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli M.Y. ise suç aleti silahla birlikte polis ekiplerine teslim oldu.