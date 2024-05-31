Türkiye Hentbol Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan Kulüplerarası Yıldız Kızlar Hentbol Türkiye Şampiyonası 26-30 Mayıs tarihleri arasında Çorum'da yapıldı. 15 kulüpten 240 sporcunun katılımı ile gerçekleşen şampiyonada tüm maçlar TOKİ ve Tevfik Kış Spor Salonu'nda oynandı.

Kıyasıya geçen maçlar sonunda Kastamonu Esen Akü Merkez Spor takımı şampiyonluk kupasının sahibi olurken, Aksaray Belediyespor ikinci, Antalya Kepez Belediyespor üçüncü, İstanbul Üsküdar Belediyespor dördüncü olarak tamamladı.

KUPALAR TÖRENLE VERİLDİ

Tevfik Kış Spor Salonu2nda oynanan final maçının ardından kupa töreni düzenlendi. Törene, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Türkiye Hentbol Federasyonu Asbaşkanı Ediz Erkovan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Türkiye Hentbol Federasyonu Genel Koordinatörü Zeki Pehlivan, takım idarecileri, antrenörler ve sporcular katıldı.

Protokol üyelerinin selamlama konuşmalarının ardından dereceye giren kulüplere kupa ve madalyaları takdim edildi.



Editör: RIFAT KARA