Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Kasım’da artan yağışların ardından ülke genelinde kıraç alanlarda bitki çıkışının normale döndüğünü tespit etti.

Temel tarım ürünlerindeki gelişimi yakından takip eden TMO, son yağışlar doğrultusunda Kasım ayına ilişkin "Hububat ve Bakliyatta Yağış, Ekiliş ve Gelişim Analizi" hazırladı.

AA muhabirinin analizden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de yağışlar Kasım’da normaline göre yüzde 88, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 100'den fazla artış gösterdi. Türkiye genelinde son 34 yılın en yağışlı kasım ayı gerçekleşti.

Bölge geneli yağışlarda ise tüm bölgelerde artış kaydedildi, özellikle Marmara, Ege ve Doğu Anadolu bölgeleri normallerinin 2 katından fazla yağış aldı. Marmara Bölgesi'nde ise geçen ay yağışlar son 63 yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşti.

Kışlık hububat ekilişleri kasım ayı sonu itibarıyla ülke genelinde yüzde 85 tamamlandı. Kışlık ekilişler Doğu Anadolu Bölgesi'nde sona ererken diğer bölgelerde özellikle pamuk, ikinci ürün mısır ve şekerpancarı hasadı yapılan alanlarda devam ediyor ve ocak ayı ortasında tamamlanması bekleniyor.

Ülke genelinde sulanabilen ve erken ekiliş yapılan alanlarda bitki çıkışları normal seyrinde devam ediyor.

Kıraç alanlarda ise kasımda gerçekleşen yağışlarla bitki çıkışlarının normal seyrinde devam ettiği gözlendi.

Yağışlarla bitki çıkışlarının, Konya, Çorum ve Afyonkarahisar'ın bazı kıraç yerleri hariç normale döndüğü görüldü.

Ege Bölgesi'nde ise Kasım’da yağışların hem yeterli seviyede gerçekleşmesi hem de düşen yağışın tüm aya dengeli bir şekilde dağılmasının etkisiyle erken ekilen kıraç alanlarda çimlenme ve çıkışlar kusursuz bir şekilde tamamlandı.

Öte yandan, sahada yapılan gözlemler ve incelemeler dikkate alındığında bu yıl ülke genelinde özellikle mısır ve diğer alternatif ürünlerden hububata geçiş olacağı, buğday ve arpada ekilen alanlarda geçen yıla göre artış olabileceği tahmin ediliyor.