Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Ferhadanlı Karpuz Şenliği devam ediyor. Şenlik alanında Ferhadanlı Mahallesi karpuzları sergilenirken, vatandaşlar şenliğe yoğun ilgi gösterdi. Şenlikte kadınlar ve erkekler olmak üzere iki kategoride düzenlenen karpuz yeme yarışmasına ise 20 yarışmacı katıldı. Yarışmacılar, altın kazanmak için 2 kilo karpuzu en erken bitirmek için kıyasıya mücadele etti.

Karpuzu en erken bitiren altı yarışmacı altın kazandı. Yarışmada kadınlar kategorisinde Nagihan Dönmez birinci, Hatice Gökçek ikinci, Dilek İçkedal üçüncü oldu. Erkekler kategorisinde ise birinci Ümit İçkedal, ikinci Mehmet Yılmaz, üçüncü ?Murat Şahin oldu.

Karpuz yarışmasından sonra şenlik, Lara konseri ile devam etti. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, Lara'ya çiçek hediye ederek, herkese "Hoş geldiniz" dedi.

Editör: İHA AJANS