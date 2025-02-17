Cevizi ile ünlü olan Oğuzlar, son yıllarda doğa tutkunlarından yoğun ilgi görüyor. Yamaç paraşütü ve ATV turları gibi etkinliklerin yapıldığı ilçe bölgeden gelen vatandaşlara eşsiz doğa keyfi yaşatıyor. İlçenin beyaz örtüyle kaplanan dağları da ATV sürüşü için eşsiz bir parkur sunuyor.
ATV turlarına katılan doğa severler, dağların zirvesinden eşsiz manzaraları izleme fırsatı buluyor. Soğuk hava ve karla kaplı yolların getirdiği zorluklar ise doğa severlerin deneyimini daha da heyecanlı hale getirdi.
Adrenalin dolu tur bazen komik ve heyecanlı anlara da sahne oldu. Zirveye ulaşan vatandaşlar, Obruk Barajı'nın muhteşem görüntüsünü cep telefonları ile fotoğraflayarak ölümsüzleştirdi. 

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Editör: İHA AJANS