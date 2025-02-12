"HALKIN KARARI HER ŞEYİN ÜZERİNDE"

CHP’nin demokrasiye olan bağlılığını vurgulayan Başkan Karadeniz, Türkiye’de halkın iradesini tam anlamıyla yansıtan bir seçim süreci yürütmek istediklerini belirtti. “Cumhurbaşkanı adayımızı belirlerken sadece partimizin değil, tüm halkın söz sahibi olmasını istiyoruz. O yüzden 23 Mart 2025’te gerçekleşecek ön seçimde halkımızın iradesi sandığa yansıyacak” ifadelerini kullandı.

Bu sürecin yalnızca bir aday belirleme yöntemi olmadığını, aynı zamanda halkın siyasete doğrudan katılımını artıran önemli bir adım olduğunu vurgulayan Karadeniz, “CHP olarak bu ülkeyi halkın iradesiyle, halkın çıkarları doğrultusunda yönetmeye talibiz. Ön seçim, Türkiye’nin demokratik geleceğini inşa etme yolunda atılmış büyük bir adımdır” dedi.

"ÖN SEÇİMİN SEÇMENİ OLMAK İÇİN SON TARİH 28 ŞUBAT 2025"

CHP’ye üye olarak sürecin bir parçası olmak isteyen herkesin belirlenen tarihe kadar başvuru yapması gerektiğini hatırlatan Başkan Karadeniz, “Ön seçimde oy kullanarak Türkiye’nin geleceğine doğrudan katkı sağlamak isteyen tüm yurttaşlarımızı 28 Şubat 2025 saat 17.00’ye kadar baba evine, yani CHP’ye üye olmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

Ön seçim sisteminin, halkın siyasette daha fazla söz sahibi olmasını sağlayan bir model olduğunu ifade eden Karadeniz, “Bugün içinde bulunduğumuz sistem halkın beklentilerini karşılamaktan uzak. Vatandaşlarımız ekonomik krizin, hukuksuzlukların ve adaletsizliklerin altında eziliyor. Artık halkın doğrudan sürece dahil olacağı yeni bir yönetim anlayışı inşa etmek zorundayız” dedi.

"CHP HERKESİN PARTİSİ, KAPIMIZ TÜM TÜRKİYE’YE AÇIK"

Başkan Talip Karadeniz, CHP’nin halktan kopuk bir anlayışla değil, toplumun her kesimini kucaklayan bir yaklaşımla hareket ettiğini vurgulayarak, “CHP, sadece bir siyasi parti değildir; halkın umududur, geleceğidir. CHP’ye üye olarak, Türkiye’yi yeniden adaletli, özgür ve eşit bir ülke yapacak olan büyük değişimin bir parçası olabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Vatandaşların yaşadığı ekonomik ve sosyal sıkıntılara da değinen Karadeniz, “Bu düzeni değiştirmek, halkı yoksulluktan, hukuksuzluktan ve baskıdan kurtarmak için birlikte mücadele etmeliyiz. ‘Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz’ diyoruz. O yüzden gelin, Türkiye’nin geleceğini birlikte kuralım” şeklinde konuştu.

Editör: KEMAL YOLYAPAR

"TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNİ BİRLİKTE İNŞA EDELİM"Son olarak CHP’nin iktidar yürüyüşünün halkla birlikte süreceğini belirten Başkan Karadeniz, “Türkiye’nin yeni cumhurbaşkanını belirlemek için çıktığımız bu yolculukta her yurttaşımızın desteğine ihtiyacımız var. Gelin, ülkemizin geleceğini hep birlikte inşa edelim. Demokrasiye, özgürlüğe ve adalete olan inancımızla, hep birlikte sandığa giderek halkın iradesini ortaya koyalım” dedi.CHP Oğuzlar İlçe Başkanı Talip Karadeniz, Türkiye’nin kaderini değiştirmek için tüm vatandaşları CHP çatısı altında birleşmeye ve demokratik sürece doğrudan katılmaya davet etti.