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Kargı Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu'nun bakım ve onarım çalışmalarının ihalesinin yapıldığını açıklayan Milletvekili Yusuf Ahlatcı, “Büyük bir mutluluk ve gurur ile paylaşmak isterim ki, Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen deprem analizi sonucunda yenilenmesine karar verilen Kargı Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu'nun ihalesi Çorum İl Özel İdaremiz tarafından başarıyla tamamlanmıştır” dedi.



Yeni projenin, 16 derslikli modern bir okul olarak planlandığını kaydeden Ahlatcı, “Kargı ilçemizin eğitim altyapısına önemli bir katkıda bulunacak. Öğrencilerimiz, daha güvenli ve konforlu bir öğrenme ortamında eğitim görecekler. Bu okul, sadece bir bina değil, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin hayallerini inşa etmek için bir fırsattır” diye konuştu.

Bu önemli projede emeği geçen herkese teşekkür eden Ahlatcı, “Hep birlikte, ilçemizi daha aydınlık yarınlara taşıyacak olan bu yeni başlangıcın hayırlara vesile olmasını dilerim” şeklinde sözlerini tamamladı.