Kargı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Kurban Bayramı öncesi pazar yerinde vatandaşlara, içeriğinde sahte parayı tanımalarını kolaylaştıracak bilgilerin yer aldığı broşürlerden dağıttı.

Broşürlerde ayrıca, alışveriş sırasında paranın gerçek olup olmadığının kontrolü, kurbanlık alışverişi, telefon ve internet üzerinden yapılan alışverişte dikkat edilmesi gereken konular hakkında ayrıntılı bilgilere yer verildi.

Ekipler, vatandaşları şüpheli durumlarda vakit kaybetmeden 112'den yardım istemesi konusunda uyardı.

Editör: AA AJANS