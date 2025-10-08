Türkiye genelinde tüm okullarda eş zamanlı gerçekleştirilen "Filistin farkındalık etkinlikleri" kapsamında Çorum'un Kargı ilçesindeki okullarda programlar düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında, Kargı Atatürk İlkokulu ve Ortaokulu, Kargı 125. Yıl Anaokulu, Kargı İmam Hatip Ortaokulu, Kargı Yunus Emre İlkokulu ve Ortaokulu ile Kargı Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu’nda çeşitli etkinlikler yapıldı.

Öğrencilerin insan hakları, demokrasi ve ortak sorumluluk bilincine ilişkin duyarlılığını artırmak amacıyla düzenlenen programlarda, barış ve insanlık temalı mesajlar verildi.

Muhabir: AA AJANS