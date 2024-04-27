Kargı’da mevcut fıstık çamı ormanlarının bakımları yapılıyor yaygınlığını artırmak için çalışmalar yürütüyor bu çalışmalarda orman köylüleri için istihdam oluşturuyor.

Kargı Orman İşletme Şefliği tarafından 2024 yılı programında bulunan fıstıkçamı ormanlarında kozalak veriminin artırılması amacıyla budama işlerine devam ediliyor.

İşletme Şefi Tuncer Türkmen gözetiminde yapılan fıstıkçamı budama çalışmaları ile kozalak verimin artırılması ve orman köylüsü için yeni bir gelir kapısı oluşturulması hedefleniyor.

Editör: Haber Merkezi