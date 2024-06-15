Çorum’un Kargı ilçesinde 1542 öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

2023-2024 eğitim öğretim yılının sona ermesi nedeniyle Akkise Köyü Yunus Emre İlkokulu ve Ortaokulu’nda karne dağıtım töreni düzenlendi.

Kargı Kaymakamı Furkan Aksoy, törende öğrencilere karne dağıttı. Öğrencilerden yaz tatilini verimli geçirmelerini isteyen Aksoy, öğretmenlere de emeklerinden ötürü teşekkür etti.

Törene İlçe Emniyet Amiri Çağatay Özyılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Murat Şimşek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Uluçay da katıldı.

Editör: AA AJANS