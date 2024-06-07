Kargı HEM tarafından eğitim öğretim yılı boyunca 43 kurs açıldı, kurslara 633 kadın ve 245 erkek olmak üzere 878 kursiyer katıldı.

El sanatları ve giyim kurslarında kursiyerler tarafından yapılan ürünler, Belediye Kültür Sitesi'nde açılan sergide beğeniye sunuldu.

Serginin açılışını Kaymakam Furkan Aksoy ve Belediye Başkanı Hamit Dereli yaptı.

Aksoy, Kargı bezinin ilçe dışına çıkması gerektiğini belirterek, "Sadece sergide görüp bakmakla olmaz, Kargı bezini ilçe dışına çıkartmamız lazım. Kaymakamlık ve belediye olarak devletimizin tüm imkânlarıyla ilk olarak coğrafi işaret ve tescilini alacağız. Kargı bezini ilk etapta ülkemize, sonra da dünyaya tanıtmak istiyoruz." dedi.

Editör: AA AJANS