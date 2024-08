Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan ve her bir işletmeye özel karekod içeren görsel, gıda işletmelerince gönüllü olarak https://guvenilirgida.tarimorman.gov.tr/ internet adresinden indirilip tüketicilerin görebileceği yerlerde sergilenebilecek.

Konu ile ilgili açıklama yapan Çorum İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin, “İlimizde bulunan 5400 adet gıda işletmesinin denetimleri, her bir işletmeye özel karekod içeren görsel sayesinde artık tüketiciler tarafından görülebilecektir. Birer tüketici olarak gittiğimiz işletmelerin denetim bilgilerini görmek hepimiz için güven kaynağı olacağından tüketicilerimizin uygulamayı indirmeleri oldukça önemlidir” dedi.

Gıda güvenilirliğinin her vatandaşın en doğal hakkı olduğuna dikkat çeken İl Müdürü Göktekin “Uygulamayla Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen resmi kontrollerin görünürlüğü artacak, gıda denetimlerinde şeffaflık sağlanacaktır” ifadelerine yer verdi.

