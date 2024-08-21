Çorum Belediyesi’nde düzenlenen imza teslim törenine Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, KKTC Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek ve beraberindeki heyet katıldı. Araç teslim töreninde kısa bir konuşma yapan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın sıkıştırmalı çöp aracını Beyarmudu Belediyesi’nin ihtiyacı olması nedeniyle hibe ettiklerini belirtti. Araç hibesinin yanı sıra Beyarmudu Belediyesi’ne desteklerinin devam edeceğini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın “Kardeş belediyemiz Beyarmudu Belediye Başkanımızın talebi doğrultusunda sıkıştırmalı çöp kamyonunu kendilerine hibe ettik. Bunun yanı sıra desteklerimiz devam edecek. Kısa süre içerisinde kardeş belediyemizin taleplerini yerine getireceğiz. Beyarmudu’nda yaşayan tüm hemşehrilerimize Dünya’nın Merkezi Çorum’dan sevgi, saygı ve muhabbetlerimizi iletiyorum. Sıkıştırmalı çöp kamyonumuz kardeş belediyemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

İmza töreninde Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür eden Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek 17-18 Ağustos tarihlerinde bölgede yer aldıkları konum itibariyle büyük bir kaos yaşadıklarını belirterek “Yaşadığımız süreçte meclis üyeleriyle birlikte bizleri ziyaret ettiler. Bu ziyaretten biz büyük bir güç aldık. Çorum Belediyemizin yanımızda olması hem bizi hem de bölgemizde yaşayan insanlarımızı mutlu etti. Bizim için çöp kamyonu çok önemliydi. Bu eksiğimizi sayenizde giderdik. Biz ana vatanımızın, Çorum’un yanımızda olduğunu hissettirdiniz. Sizlere ve Çorum halkına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki ana vatanımız var, biz bölünmez bir parçayız et ve tırnak gibiyiz. Desteklerinizi hiç unutmayacağız” ifadelerini kullandı.