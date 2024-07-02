Çorum Belediye Spor Kulübü karatecileri Bursa’da düzenlenen Emir Buğra Gencan Karate Ligi 2.Etap Müsabakalarında 1 birincilik, 1 ikincilik, 3 üçüncülük madalyası kazandı.

Trafik kazasında hayatını kaybeden milli karateci Emir Buğra Gencan’ın anısına, Tofaş Spor Salonu’nda düzenlenen turnuvada, 35 ilden 72 kulüp adına toplam 392 sporcu mücadele etti. Müsabakalarda üstün bir başarı sergileyen Çorum Belediye Spor Kulübü karatecilerinden Kerem Tuğra Yağlı genç erkekler kategorisi +76 kiloda şampiyon olurken, genç kızlar 66 kiloda Çağla Gezer ikinciliği elde etti. Genç erkekler 55 kiloda Kutay Tekin, ümit erkekler 52 kiloda Yağız Gözübüyük ve +70 kiloda Kayra Yağlı ise üçüncü olarak bronz madalya kazandılar.