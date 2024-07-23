Türkiye Karate Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan 5.Uluslararası Gemlik Karate Turnuvası 19-21 Temmuz tarihleri arasında Bursa'nın Gemlik ilçesinde yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda sporcunun ter döktüğü turnuvada Çorum Belediyesi Spor Kulübü sporcularından Kerem Tuğra Yağlı genç erkekler 76 kiloda birinci, Kayra Yağlı ümit erkekler 70 kiloda birinci olarak altın madalyanın sahibi oldular. 40 kiloda tatamiye çıkan Sümeyye Karaman ikinci, 34 kiloda ise Ecrin Berra Yıldırım ikinci olarak gümüş madalya kazandılar. 30 kiloda mücadele eden Çorumlu sporculardan Neval Bulut ve 52 kiloda mücadele eden Yiğit Gözübüyük üçüncü olarak bronz madalya kazanmayı başardılar.

Karate İl Temsilcisi ve aynı zamanda Çorum Belediyesi Spor Kulübü antrenörü Samet Türe, sporcularının Bursa'da sergilediği performanstan dolayı gurur duyduğunu belirterek, dereceye giren ve Çorum'a madalya ile dönen tüm sporcularını da tebrik etti.



Editör: RIFAT KARA