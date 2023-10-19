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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Cumhuriyetin 100.yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen İllerarası Karate Turnuvası Kastamonu'da yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda sporcunun mücadele ettiği turnuvaya Çorum Belediyespor Kulübü sporcuları damga vurdu. Kumite ve kata olmak üzere 2 kategoride gerçekleşen müsabakalar sonunda kumitede Emir Fatih Çamlıbel 40 kiloda, Zeynep Sude Kabadayı 50 kiloda, Buğra Özeker 45 kiloda, Kayra Nejan Demirci 50 kiloda, Sena Çolak 30 kiloda, Beyza Nur Doğan 32 kiloda, Buğlem Belinay Barın 45 kiloda, Metin Badak 37 kiloda birinci olarak altın madalya kazanan sporcu oldular. Yine kumite kategorisinde mücadele eden Çorumlu sporculardan Elif Coşkun 50 kiloda, Tuana Küçük Tiryakioğlu 30 kiloda, Rümeysa Çimen 54 kiloda, Furkan Ağurtlu 50 kiloda, Fatih Ateş 40 kiloda, Elif Abacı 40 kiloda, Elmas Sağırcı 54 kiloda, Aslı Elif Pekbey 44 kiloda, Cem Keltepe 55 kiloda, Miraç Özeker 30 kiloda ikinci oldu. Yine kumitede Elvin Tuana Şen 30 kiloda, Yusuf Seha Korkmaz 50 kiloda, Hiranur Erbab 40 kiloda, Berra Belinay Göcen 32 kiloda üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldular.

Öte yandan Furkan Ağurtlu, Emir Fatih Çamlıbel ve Miraç Özeker kata kategorisinde de üçüncü olarak bronz madalya kazanan sporcular oldular.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren Çorumlu sporculara madalyaları takdim edildi.