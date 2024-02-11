Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Gençler (A-B) Karate Grup Birinciliği 10-11 Şubat tarihleri arasında Gümüşhane’de yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda sporcunun ter döktüğü müsabakalara Çorumlu öğrenciler damga vurdu.

Büyük çekişmeye sahne olan maçlar sonunda Çorumlu öğrencilerinden A kategorisinde Yağız Gözübüyük 55 kiloda, Kutay Tekin 61 kiloda, Umut Kaan Katmak 76 kiloda, Hamza Alpman 68 kiloda, Kerem Tuğra Yağlı +76 kiloda, B kategorisinde Kayra Yağlı +76 kiloda birinci olmayı başardı. Yine B kategorisinde mücadele eden Rıdvan Cennet ise +76 kiloda üçüncülüğü elde etti.

Toplamda 7 madalya alan Çorumlu sporcular 7-10 Mart tarihleri arasında Samsun’da yapılacak olan Türkiye Şampiyonası’nda mücadele etmeye hak kazandılar.