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Türkiye Karate Federasyonu'nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Mehmet Karaaslan İllerarası Kumite Karate Ligi 14-15 Ekim tarihleri arasında Rize'de yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda sporcunun ter döktüğü müsabakalar sonunda Yiğit Gözübüyük 52 kiloda birinci, Yağız Gözübüyük 57 kiloda birinci, Kayra Yağlı ise 70 kiloda birinci olarak altın madalyanın sahibi oldular. 47 kiloda mücadele eden Kübra Çatan, 52 kiloda Kutay Tekin, 62 kiloda Hamza Alpman ve 76 kiloda Kerem Tuğra Yağlı ise ikinci olarak gümüş madalya kazanırken, 76 kiloda tatamiye çıkan Umut Kaan Kaymak ise üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Çorumlu karateciler toplamda 7 madalya alarak büyük bir başarıya imza attılar.