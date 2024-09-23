Mehmet Odabaş’ın sahibi olduğu Karaoğlan Balık, Bahabey Caddesi’ndeki merkez satış yeri, bu caddenin paralelinde bulunan balık lokantası, Buharaevler ve Mimar Sinan şubeleriyle, Çorum’da balıkçılığın öncü ve simge firmalarından biri.

Şimdi Bahabey Caddesi’ndeki satış yeri, bitişiğindeki daha geniş işyerine taşındı. Üstelik bu taşınmada, Çorum’da ilk olmak üzere önemli teknolojik yenilikler de gerçekleştirildi.

Kapsamlı havalandırma sistemi sayesinde, şimdi Karaoğlan Balık mağazasında kokudan eser kalmadı. Balıkların muhafazası gibi temizliği de klimalı ortamlarda, tamamen hijyenik koşullarda yapılıyor.

Karaoğlan Balık İşletme Müdürü Jale Tarhan, balıkların artık sıcak ya da soğuk havalarda olması gereken ısıda muhafaza edilmesi olanağının sağlandığını belirterek, “Hijyen bizim olmazsa olmazımız. Şimdi bu konuda çok daha ileri bir seviyedeyiz” dedi.

Sağlıklı beslenme için haftada en az iki kez balık tüketilmesi gerektiğini hatırlatan Jale Tarhan, şu anda palamut bolluğu yaşandığını belirterek, bugünlerden başlayarak hiçbir sofradan balığın eksik olmaması gerektiğini, palamut akınını yakında çinekopun izleyeceğini söyledi.

İşletme Müdürü Tarhan, Karadeniz’in en lezzetli balıklarını, taze olarak tüketiciye sunduklarını ifade ederken, restoranın da, evinde balık pişirmeye zamanı olmayan aileler için büyük fırsat yarattığını vurgulayıp şu ifadeleri kullandı:

“Balıkta protein, D vitamini, fosfor ve kalsiyum gibi vücut için gerekli maddeler var. Bağışıklık sistemini koruyan, çocukların gelişimine katkı sağlayan balığın, kemikleri güçlendirme, hücreleri onarma, depresyonun zararlı etkilerini yok etme gibi fonksiyonları da bulunuyor.”