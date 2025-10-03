Sungurlulu hemşehrimiz Metin Karaman, Hacettepe Üniversitesi ASO 1. OSB Meslek Yüksekokulu’nda öğretim görevlisi olarak görevlendirildi.

Geçmişte Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Başkan Yardımcılığı görevinin yanı sıra Çorumlu Bürokratlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevleri de yapan Metin Karaman, yeni göreviyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Hacettepe Üniversitesi ASO 1. OSB Meslek Yüksekokulu’nda Mesleki Yeterlilik Sistemi, Akreditasyon ve Kalite Güvence Sistemleri konularında dersler vermek üzere öğretim görevlisi olarak görevlendirildim. Ülkemizin nitelikli iş gücüne akademik olarak da katkıda bulunmak amacıyla çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz.”

