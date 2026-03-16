Karakaya Köyü sakinleri, köylerinde açılmak istenen taş ocağı ve kırma-eleme tesisine karşı başlattıkları hukuki ve toplumsal mücadeleyi sürdürüyor. Köylüler tarafından, projeye ilişkin verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararının iptali için açılan davanın duruşması 17 Mart 2026 Salı günü saat 11.00’de Çorum İdare Mahkemesi’nde görülecek.

Duruşma öncesinde köylüler, köyün doğal yaşam alanlarını korumak amacıyla saat 10.00’da Çorum İdare Mahkemesi önünde bir basın açıklaması gerçekleştirecek. Açıklamada, taş ocağının köyün toprağına, suyuna, tarımına ve hayvancılığına zarar vereceği belirtilerek projeye karşı mücadele çağrısı yapılacak.

Karakaya Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından yapılan çağrıda, sivil toplum kuruluşları ve doğaya duyarlı yurttaşlar dayanışmaya davet edildi. Köylüler, “Köyümüzü, toprağımızı vermeyeceğiz. Taş ocağına hayır, Karakaya’da yaşam var” mesajını paylaştı.

Basın açıklamasına, EMEP Milletvekili Sevda Karaca’nın da destek vermesi bekleniyor.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ