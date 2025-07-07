Karakaya Köyü’nde yapılmak istenen taş ocağı projesinin köy halkının tarım ve hayvancılıkla sürdürdüğü yaşamı tehdit ettiğini belirten Karakaya Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği ve köylüler, yaptıkları açıklamada, “Köydekiler hayvancılıkla, tarımla geçiniyor. Sütünü satıyor, ekmeğini çıkarıyor. Ama taş ocağı burnumuzun dibine kurulursa, bu düzen bozulacak. Her yer toz olacak, tarım bitecek. Böyle bir ortamda yaşamak mümkün olmayacak. O zaman herkes tası toprağı toplayıp göç edecek” dedi.

“GİZLİ GİZLİ YÜRÜTMÜŞLER, TESADÜFEN ÖĞRENDİK”

ÇED süreci başlatılan projeyle ilgili olarak köyde kimsenin bilgilendirilmediğini belirten dernek yetkilileri, “Bu proje köylünün elindeki her şeyi alacak ama köylüye bir şey anlatılmamış. Muhtarın bile haberi yok. Projeyi tamamen tesadüfen öğrendik. Şimdi ÇED için köye gelecekler. Kimse kusura bakmasın ama kendilerine hoş geldiniz diyecek halimiz yok.

Tarımı bitirecek, hayvancılığı bitirecek bir projeyi ‘gelişme’ diye sunmaya çalışıyorlar. İnsanları ekmeğe muhtaç bırakacaklar. Taş ocağı yapılacak alanların yerleşim yerlerinden uzakta kurulması gerekirken, en kolay yolu seçip köylünün yaşam hakkını yok sayıyorlar” ifadesini kullandılar.

“HAVAMIZA, SUYUMUZA, DOĞAMIZA DOKUNMAYIN”

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız da Karakaya Köyü’ne giderek köylülere desteğini açıkladı.

Karakaya Köyü’nün yolunun ve kanalizasyon alt yapısının tamamlanmadığını kaydeden Tahtasız, “İktidara havamıza, suyumuza, doğamıza dokunma diyoruz ama iktidar kendi yandaşlarına, kendi müteahhitlerine ve taşeronlarına para kazandırmak için Maden Yasası’nı dayatıyor.

Maden yasası ile Akbelen’de, Kaz dağlarında ve ormanlarımızda zeytinlikler yok edilecek. Doğayı katletmek için yerleşim yerlerine kadar indiler.

Sungurlu Karakaya köyüne 100 metre mesafede taş ocağı yapılmak isteniyor.

15 kilometre uzakta, Koparan’da zaten taş ocağı var. Doğayı katletmelerine izin vermeyeceğiz.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak maden yasasına karşı duracağız, köylümüzün yanında olacağız, doğayı hep birlikte koruyacağız.

Sayın Valimiz Ali Çalgan’a da sesleniyorum; Karakaya köyünde yaşayan vatandaşlarımızın sesini duyun, bu köyün hemen dibinde taş ocağı yapılmasına izin vermeyin” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi