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Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı 2023-2024 Amatör Futbol Sezonu için çalışmalara başladı. Geçtiğimiz sene U11, U14, U15 ve U18 liglerine sponsor bularak kulüplerin derin bir nefes almasını sağlayan Başkan Arıcı yeni sezon için de sponsor görüşmelerine başladı. İlk olarak mevcut sponsorlarla görüşmelere başlayan Arıcı, U18 Ligi için Karakaşlar Traktör sahibi Selahattin Karakaş ile yeniden anlaştı.

Başkan Arıcı Sosyal medya hesabından konu hakkında yaptığı açıklamada, “Amatör sporun babayiğit'i Selahattin Karakaş bu sene yeniden U18 Karakaşlar Traktör Ligi’ne sponsor oldu. Amatör spor camiası adına kendisine teşekkür ediyorum. Çorum’u futbolcu fabrikası yapma yolunda bir hedef koyduk bu hedefe ulaşabilmemiz için bizlere yardımcı olan herkesten Allah razı olsun birini bin etsin” ifadelerine yer verdi.