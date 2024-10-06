Ayçiçeği üreticileri için büyük bir gelişme yaşandı. Çorum ve ilçelerindeki üreticilerin kooperatife teslim ettiği ayçiçeği ürünleriyle ilgili müstahsil makbuzları, bağlı oldukları Ziraat Odalarına gönderildi.

SS. Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Karadenizbirlik) Başkanı Ali Bardakçı, Çorum ve ilçelerinden kooperatife teslim edilen yağlık ayçiçeği üreticilerine yönelik önemli bir duyuru yaptı. Bardakçı’nın verdiği bilgiye göre, ayçiçeği teslim eden üreticilerin müstahsil makbuzları, üreticilerin bağlı oldukları Ziraat Odalarına gönderildi. Bu gelişme, üreticilerin haklarının korunması ve işlemlerin daha şeffaf bir şekilde yürütülmesi adına atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Ali Bardakçı, yaptığı açıklamada kooperatifin Çorum ve çevresindeki ayçiçeği üreticilerine büyük destek sağladığını belirtti. Kooperatif, ürünlerini teslim eden çiftçilere adil ve şeffaf bir ödeme sistemi sunarak, tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliğini garanti altına almayı hedefliyor.Ali Bardakçı, “Üreticilerimizin haklarının korunması ve ürünlerinin değerinde satılması en öncelikli hedefimizdir. Bu bağlamda, üreticilerimizin müstahsil makbuzlarını bağlı bulundukları Ziraat Odalarına gönderdik. Böylece çiftçilerimiz, kooperatifimiz aracılığıyla teslim ettikleri ürünlerin karşılığını güvenli bir şekilde alabilecekler” dedi.

Karadenizbirlik Başkanı Ali Bardakçı, kooperatifin yağlık ayçiçeği üretimindeki rolünün altını çizerek, bölgede bu türden bir organizasyonun üreticilere büyük avantajlar sağladığını vurguladı. Kooperatifin her zaman üreticilerin yanında olduğunu belirterek, çiftçilere verdikleri desteklerin artarak süreceğini ifade eden Ali Bardakçı, ayçiçek üreticilere seslenerek, kooperatifle işbirliğinin devam etmesi durumunda daha büyük başarıların elde edileceğine olan inancını dile getirdi.

Editör: Haber Merkezi