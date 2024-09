Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Oğuzlar İlçe Başkanı Talip Karadeniz, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde elde ettikleri büyük başarının arka planını anlattı. Karadeniz, “Biz zoru başardık. Sosyal belediyeciliği Oğuzlar’a kazandırdık” diyerek, CHP’nin Oğuzlar’da gerçekleştirdiği hizmetlerin hem halkın yaşam kalitesini artırdığını hem de demokratik katılımı güçlendirdiğini vurguladı. Türkiye’de bir ilke imza atarak ön seçimle adaylarını belirlediklerini belirten Karadeniz, bunun halkın iradesini siyasetin merkezine koyduklarının en önemli göstergesi olduğunu söyledi.

“HALKIN İRADESİYLE SOSYAL

BELEDİYECİLİK İNŞA ETTİK”

Talip Karadeniz, Oğuzlar’da sosyal belediyeciliği hâkim kılmak için halkın taleplerine doğrudan kulak verdiklerini ve bu doğrultuda adaylarını belirlediklerini ifade etti. Karadeniz, “31 Mart Yerel Seçimleri, Oğuzlar halkı için bir dönüm noktası oldu. Biz, halkın iradesini en öne koyarak bir ilke imza attık. Türkiye’de bir ilk olarak ön seçimle adaylarımızı belirledik. Bu, halkın siyasette doğrudan söz sahibi olmasını sağlayarak, yerel demokrasiyi güçlendirdi. Oğuzlar halkı, kendi sesini duyuran, sorunlarını çözen ve onları dinleyen bir yönetim istedi; biz de bu yönetimi sunduk” dedi.

“SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞINI

OĞUZLAR'A GETİRDİK”

Karadeniz, Oğuzlar’da sosyal belediyecilik anlayışını hayata geçirmenin zorluklarına rağmen, halkın desteğiyle bu başarıyı yakaladıklarını belirterek, “Biz zoru başardık ve Oğuzlar’a sosyal belediyecilik anlayışını kazandırdık. Bu anlayış, her bireyi dinleyen, ihtiyaçlarına çözüm üreten ve toplumun her kesimine eşit hizmet sunmayı amaçlayan bir anlayıştır. Belediyecilik sadece yol, su, kanalizasyon yapmak değil; vatandaşın sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını da karşılamak anlamına gelir. Biz bunu başardık ve halkımızın hayatını her açıdan iyileştirdik” şeklinde konuştu.

“HALKIN DESTEĞİ EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ”

Oğuzlar halkının bu sürece verdiği destek sayesinde, sosyal belediyeciliği başarılı bir şekilde uyguladıklarını ifade eden Karadeniz, “Belediye olarak en büyük gücümüz, halkımızın bize olan güveni ve desteğidir. Onların güveniyle sosyal yardımları, eğitim ve sağlık hizmetlerini, kültürel projeleri hayata geçiriyoruz. Vatandaşlarımızın her birine dokunan hizmetler sunarak, onların yaşam kalitesini yükseltmeye devam edeceğiz” dedi.

“OĞUZLAR İÇİN DAHA FAZLASINI YAPMAYA KARARLIYIZ”

Başarılarını halkla kurdukları güçlü bağa borçlu olduklarını belirten Talip Karadeniz, “Bu başarı, Oğuzlar halkıyla kurduğumuz karşılıklı güvene dayanıyor. Biz, halkımızın taleplerine kulak verdik ve onların ihtiyaçlarını karşılayacak projeleri hayata geçirdik. Fakat burada durmayacağız; daha fazlasını yapmaya kararlıyız. Oğuzlar’da sosyal belediyeciliği daha da ileri taşımak ve halkımıza daha fazla hizmet sunmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye ekledi.

“CHP’NİN YEREL BAŞARILARI ÜLKE GENELİNE YAYILACAK”

Karadeniz, CHP’nin Oğuzlar’daki yerel başarısının Türkiye genelinde de bir örnek teşkil ettiğini vurgulayarak, “Oğuzlar’daki başarı sadece yerel bir zafer değil, aynı zamanda CHP’nin sosyal belediyecilik anlayışının Türkiye’nin dört bir yanına yayılacağının da bir göstergesidir. Oğuzlar halkı, CHP’nin sosyal belediyecilik anlayışıyla daha iyi bir gelecek inşa edileceğini gördü. Bu anlayış, tüm Türkiye’ye yayılacak ve daha güçlü bir ülke inşa edeceğiz” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ