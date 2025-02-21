Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Oğuzlar İlçe Başkanı Talip Karadeniz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü (BTÖ) mensupları ile girilen çatışmada şehit düşen Çorumlu Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Şehidimizin ailesine, silah arkadaşlarına ve tüm Türk milletine sabır dileyen CHP Oğuzlar İlçe Başkanı Talip Karadeniz: “Vatan uğruna can veren kahraman şehidimiz Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu’yu rahmetle anıyor, ailesinin ve milletimizin yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz” dedi.

Millet olarak büyük bir acı içinde olduklarını ancak şehitlerin emanetinin başlarının tacı olduğunu ifade ederek ülkenin birliği ve huzuru için verilen mücadelenin sonuna kadar süreceğini, devletin ve milletin teröre asla boyun eğmeyeceğini vurgulayan Karadeniz mesajında sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizler biliyoruz ki bu topraklar, kahraman evlatlarımızın canı pahasına korunmaktadır. Türk milleti, birlik beraberlik içinde olduğu sürece hainler hiçbir zaman emellerine ulaşamayacaktır. Terörün kökü kazınana kadar mücadelemiz devam edecek, şehitlerimizin aziz hatıraları daima yaşayacak”

Editör: KEMAL YOLYAPAR