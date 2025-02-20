Çorum'un Oğuzlar ilçesinde etkili olan kar yağışı, doğayı beyaza bürüyerek görsel bir şölen sundu. Özellikle yüksek kesimlerde etkisini artıran kar, Tekke Yaylası ve çevresindeki kıvrımlı yolları adeta bir masal diyarına dönüştürdü. Dün sabah saatlerinde yağan kar, Obruk Barajı ve çevresindeki doğal alanları da göz alıcı bir güzelliğe kavuşturdu. Ceviziyle tanınan Oğuzlar, son yıllarda doğa sporlarına ilgi duyan ziyaretçilerin de uğrak noktası haline geldi. Tekke Yaylası'nda karla kaplanan ceviz ağaçları ve heybetli dağ manzaraları, fotoğraf tutkunları ve doğaseverler için büyüleyici kareler sundu. Bölgedeki kış manzaraları dron ile havadan görüntülendi.

Editör: İHA AJANS