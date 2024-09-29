Talip Karadeniz, Oğuzlar'da sağladıkları başarının temelinde yerel iş birliği ve kolektif çalışma anlayışının olduğunu vurguladı. Eleştirilere açık bir yönetim tarzı benimsediklerini belirten Karadeniz, bu süreçte halkla birlikte hareket ederek yaratıcı çözümler ürettiklerini ifade etti.

Talip Karadeniz, başarılarının sırlarından biri olarak yerel iş birliğini gösterdi. "Tüm Oğuzlar adına yerelde iş birliği yaptık. Eleştirel düşüncelere açık olduk, yaratıcı fikirler ortaya koyduk. Gece gündüz demeden, özveriyle çalışarak bu başarıyı kazandık. Adayımızı sevgiyle kucaklayarak halkın desteğini aldık ve bu sayede seçimi kazandık," diye konuştu.

“İttifak” kelimesini kullanmak yerine “yerel işbirliği” kavramına odaklandıklarını belirten Karadeniz; “İttifak kelimesi artık yorgun bir kavramdı. Biz, Oğuzlar'da ittifak yerine işbirliği üzerinde durduk. Yerelde halkla güçlü bir iş birliği sağlayarak, onların taleplerine ve ihtiyaçlarına odaklanarak bu başarıyı elde ettik. Ortak akıl ve çözüm odaklı çalışmalarımız, seçim zaferinin temel taşlarını oluşturdu” ifadelerini kullandı.



Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ