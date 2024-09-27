Dinçer Solmaz, beraberinde parti yöneticileri ile birlikte Oğuzlar İlçesi’nde ceviz üreticileri ile bir araya geldi.

Ceviz üreticilerinin sorun ve taleplerini yerinde inceleyen Solmaz, üreticinin her zaman ve her koşulda yanlarında olduklarını vurguladı.

Dinçer Solmaz, “Geçen sene verilen fiyatlar üzerinden alım yapılması, 95 TL’ye malolan cevize geçen sene verilen 70-90 TL fiyatlandırma yapılması en hafif tabirle emek sömürüsüdür” diye konuştu.

CHP Oğuzlar İlçe Başkanı Talip Karadeniz, İl Genel Meclis Üyesi Osman Güllü ve partililer ile birlikte Oğuzlar’da ceviz üreticilerini ziyaret eden Solmaz, daha sonra ise Oğuzlar Belediye Başkanlığını ziyaret ederek Belediye Başkanı Mustafa Cebeci ile bir süre sohbet etti. Belediye ziyaretinde ilçede yapılan ve yapılacak olan çalışmalar değerlendirildi.

İl Başkanı Dinçer Solmaz’a Oğuzlar ziyareti sırasında; İl Başkan Yardımcıları Kenan Sir, Feza Piroğlu, Ali Özgür, Halil Ünal, Ünal Ceylan da eşlik etti.



“MALİYET YÜKSEK, ÜRÜN PARA ETMİYOR”

Ceviz üreticilerine kolaylıklar dileyen ve “bereketli olsun” temennilerini paylaşan Solmaz, maliyet yüksekliğinin ve elde edilen ürünlerin ekonomik karşılığının alınamamasının üreticiyi zor durumda bıraktığını kaydetti.

Solmaz, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Oğuzlar için ceviz büyük bir öneme sahip. Bu bölgede son derece kaliteli, aroması yüksek, lezzetli cevizler üretiliyor. Oğuzlar cevizi bir marka haline geldi. Üretici, elde ettiği ürünlerle 1 yıl geçinebilmenin derdinde. Çünkü bu bölgenin en büyük gelir kaynağı ceviz. Bu nedenle ceviz üreticisi, emeğinin karşılığını tam olarak almak durumunda.

Ceviz, zor ve zahmetli bir ürün. Doğal afetler, don ve yağmur durumundan etkilenen ceviz, bazı sezonlarda üreticiyi gelirden mahrum bırakıyor. Bazı yıllar tam randımanlı ürün alınamıyor.

Sürme, ilaçlama, gübreleme, sulama, hasat, ayıklama ve diğer masrafların bedeli büyük oluyor. Ceviz üretmek büyük bir maliyet gerektiriyor. Hesaplamalara göre 1 dönüm cevizin maliyeti 20 bin lirayı aşmakta. Kilo başı maliyet ise 95 liranın üzerinde. Ama buna karşılık üreticiden 70 – 90 TL arasında bir fiyatla alım yapılmak isteniyor.

Üretici yüksek maliyet yüzünden sigorta yaptıramıyor. Hükümetin yurt dışından sıfır vergi ile ceviz alması yüzünden depolar ithal cevizle dolmakta, iç piyasada üretilen cevizler ise yüksek maliyet nedeniyle karşılığını bulamamaktadır. Bu durum üreticinin belini büküyor, üretimden soğutuyor. Çiftçi artık üretemez hale geldi.

Bu maliyetle, bu yanlış tarım politikası ile üretim yakın bir gelecekte tamamen bitebilir. Türkiye’nin ceviz ihtiyacının yüzde 12’sini karşılayan Oğuzlarlı üreticinin önünü açmak, desteklemek gerektiğine inanıyoruz.



Bu kıyıma, bu zulme artık dur denilmelidir. Çiftçinin daha fazla ezilmesine seyirci kalmayacağız. Üreticinin her zaman yanındayız.

Yanlış politikalardan vazgeçilmesini, çiftçiye nefes aldırılmasını istiyoruz.”

Dinçer Solmaz, sorunların takipçisi olacaklarını bildirerek, ceviz hasat döneminin hayırlı-uğurlu olmasını diledi.

İl Genel Meclis Üyesi Osman Güllü ise cevizin sağlık açısından çok faydalı bir ürün olduğunun altını çizerek, maliyet yüksekliğinin bazı sorunları da beraberinde getirdiğini söyledi. Güllü, yurtdışından ceviz ithal edilmesinin üreticiyi zarara uğrattığını dile getirerek, “Ceviz, Oğuzlar için olmazsa olmaz. Cevizin üreticiye, ilçeye ekonomik katkısı büyük. Ancak sulama konusunda büyük sorunlar yaşıyoruz. Bölgemizde Obruk gibi bir baraj varken, üreticimiz susuzluk çekiyor. Devletimiz artık sulama sorununun çözümüne el atmalıdır” dedi.