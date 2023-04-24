Kırmızı-siyahlı takım, Gökhan Karadeniz’in gol attığı 4 maçı da kazanırken, deneyimli futbolcu 4 de asist yaptı.

Çorum FK’nın, deplasmanda 1-0 kazandığı 24 Erzincanspor maçındaki tek golünü atan Gökhan Karadeniz, kırmızı-siyahlı formayla gol sayısını 4’e yükseltti. Takıma devre arasında katılan deneyimli futbolcu, Çorum FK’ya skor ve puan anlamında çok ciddi bir katkı sundu.

Devre arasında 1.Lig ekibi Boluspor’dan transfer edilen Gökhan Karadeniz, Erzincanspor maçıyla birlikte Çorum FK formasıyla 13. Lig maçına çıktı. 32 yaşındaki orta saha-kanat oyuncusu, bu maçlarda 886 dakika süre aldı.

4 GOL 4 ASİST

Özellikle son haftalarda skora yaptığı katkıyla da dikkat çeken Gökhan Karadeniz, 4 gol atarken, 4 de asist yaptı.

Çorum FK, Gökhan Karadeniz’in gol attığı 4 maçı da kazanırken, 12 puan topladı. Tüm gollerini ayakla atan Gökhan, Diyarbakır deplasmanında, Amed Sportif Faaliyetler karşısında alınan 2-0’lık galibiyete, 75.dakikada farkı ikiye çıkartarak katkı sağlarken, 9-0’lık Tarsus İdmanyurdu galibiyetine 23.dakikada attığı dördüncü golle, 2-0’lık Bayburt galibiyetine de 57.dakikada kaydettiği ikinci golle katkı sağladı.

Karadeniz, en son Pazar günü, Erzincan deplasmanında 1-0 kazanan Çorum FK’ya galibiyeti getiren golü atarken, Amed maçında olduğu gibi fileleri yine 75.dakikada havalandırdı.

116 GOLE ULAŞTI

Liglerin deneyimli ve aranan futbolcularından olan Gökhan Karadeniz, Erzincanspor maçında attığı golle, profesyonel futbolculuk kariyerindeki gol sayısını 116’ya yükseltti.

Gökhan’ın, 1.Lig’de 235 maçta 49, 2.Lig’de 46 maçta 31, 3.Lig’de 74 maçta 31, Türkiye Kupası’nda ise 19 maçta 5 golü bulunuyor. Deneyimli futbolcu, milli formayla çıktığı 1 maçta ve Süper Lig’de oynadığı 10 maçta ise gol atamadı.

(Hüseyin AŞKIN)