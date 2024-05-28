TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca’nın konuyla ilgili açıklaması şöyle: Bir süre önce yayınlanan genelgeyle kurumlara gazete alımını ve basın kuruluşlarına ilan verilmesini yasaklayan anlayış gazeteleri tümüyle bitirmeye karar vermiştir. Son olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın kurum içi yayınladığı genelgeyle, kurum adına yapılan gayrimenkul satışlarında gazete ilanı için öngörülen rayiç bedel sınırını 500 bin liradan 2 buçuk milyon liraya çıkardı. Bu kararla gazetelerin resmi ilan gelirleri önemli ölçüde düşecek. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın 2 buçuk milyon liranın altındaki satışları nasıl duyuracağını da çok merak ediyoruz.

Biz Anadolu ve Trakya basının temsilcisi Türkiye Gazeteciler Federasyonu olarak, yerel basının demokrasinin kaleleri olduğuna inanıyor ve yerel basını bitirecek bu uygulamalardan vazgeçilmesini diliyoruz. Basından tasarrufun, demokrasiye ve özellikle yerel demokrasiye zarar vereceğinin bilinmesini istiyor ve basına yönelik bu kararlardan vazgeçilmesini diliyoruz.”

Editör: Haber Merkezi