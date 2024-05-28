Büyük Palabıyık Köyü ileri gelenlerinden Cemal Çolak, birkaç yıldır yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti. Emine Köten, Mustafa Çolak, Hüseyin Çolak, Dudu Turgut ve Fadime’nin kardeşi, emekli öğretmen Malik Çolak, merhum Salim Çolak, Necla ve Leyla’nın babaları olan Cemal Çolak’ın vefatı derin üzüntüyle karşılandı.

Merhumun cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenen helallik alma merasiminin ardından Palabıyık Köyü’nde toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: KEMAL YOLYAPAR