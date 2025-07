Özgür basının daima gelişen ve zenginleşen yapısıyla insanın temel ihtiyacı, milletin ortak sesi olduğuna dikkat çeken Erkan Karaca, bir millete ihtiyacı olduğu zamanlarda fikir vermenin, belirli bir saadet hedefi doğrultusunda ortak bir istikamete yürümesini teminde, basının başlı başına bir kuvvet, okul ve bir rehber haline geldiğini vurguladı.

Basının, ülke olarak gelişmek, kalkınmak, güçlenmek ve hedeflere ulaşma konusunda en önemli kurumlarından birisi olduğuna dikkat çeken Karaca, “Basın, ülkemizde olup biten her şeyi kamuoyunun gündemine taşıyarak toplumsal aydınlanmaya ve demokrasinin gelişmesine katkı sağlamaktadır. Yine her türlü gündemi, ülkemizin hedefleri doğrultusunda, milletin duygu, beklenti ve ihtiyaçlarını uluslararası alana taşıma noktasında, çok büyük bir sorumluluk üstlenmekte ve 7/24 bu sorumluluğu yerine getirmektedir” dedi.

Son zamanlarda tasarruf tedbirleri nedeniyle maddi ve manevi açıdan zarar gören medya mensuplarının, adeta günah keçisi olarak görüldüğünü anlatan Çorum Basın Derneği Başkanı Karaca, gazetecilere yönelik artan şiddet ve tutuklama olaylarının gölgesinde, basının; bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da üzerine düşen görevi eksiksiz olarak yerine getireceğine inandığını kaydetti.

Tasarruf tedbirlerinin yerel medya kuruluşları üzerinde acımasızca uygulandığını ve halkın sesi niteliğindeki bu kuruluşların ayakta durmasını engelleyecek çalışmalar yapıldığını söyleyen Karaca, tasarruf tedbiri denildiğinde ilk olarak akla medya geldiğini, bir taraftan yapılan uygulamalarla medyanın sesi kısılırken bir taraftan da medyadan beklentilerin arttığına dikkat çekti.

Bir taraftan basına destek olmaktan el çekip bir taraftan da onun ayakta durmasını ve gelişmesini beklemenin imkansız olduğundan söz eden Karaca, “Tasarruf denilerek medyaya olan destek büyük oranda kesildi ancak gösteri ve itibar için imkanlar halen sonuna kadar kullanılıyor. Basın medya mensupları olarak ülke genelinde medya kuruluşları üzerinde acımasızca uygulanan tasarruf tedbiri baskısının bir an önce kaldırılmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Tarafsız basının bu topraklarda olup biteni, doğru ve tarafsız şekilde gündeme taşıyarak, şehrin ve ülkenin kalkınmasına, güçlenmesine ve markalaşmasına katkı vermeye devam edeceğini belirten Karaca, “Bu yolda emek veren tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Hayırlı hizmetlerde bulunarak yaşamını yitiren basın mensuplarını rahmetle anıyorum. Böylesine önemli bir görevi yerine getirmek için halen emek veren; başta Çorum’da görev yapan arkadaşlarımız olmak üzere meslektaşlarımızın ‘24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutlar, sağlık, başarı ve esenlikler dilerim” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi