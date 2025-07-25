İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden orman yangınlarının önlenmesi amacıyla özellikle orman içi ve çevresinde yoğun denetimlerin sürdüğünü belirtti.

İlçe Jandarma Komutanlıkları, Trafik Timleri, Motosikletli Asayiş Timleri ve Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timlerinin katıldığı denetimlerde, ateş yakılması, piknik yapılması, izinsiz giriş gibi yasa dışı faaliyetlere anında müdahale ediliyor.

Ekipler, havadan dronlarla yaptıkları kontrollerin yanı sıra orman yollarında araçları durdurarak vatandaşları bilgilendiriyor. Denetimlerin özellikle akşam saatlerinde artırıldığı ve yasağa uymayanlara idari yaptırım uygulandığı aktarıldı.

Açıklamada, 15 Haziran–31 Ekim tarihlerinde orman yangınlarına karşı alınan kararlar çerçevesinde, tescilli mesire alanları dışında tüm ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı hatırlatıldı. Kurallara uymayan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi ya da HAYDİ uygulaması üzerinden ihbar edilmesi istendi.

Muhabir: İHA AJANS