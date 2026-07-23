Yaklaşık 11 yıl önce CHP çatısı altında siyasete başladığını belirten Akdoğan, yaptığı açıklamada görevinden ayrıldığını ancak siyasi mücadelesini sürdüreceğini ifade etti.

Akdoğan, Halkçı Liseliler'de başlayan siyasi yolculuğunun gençlik kollarının her kademesinde ve parti örgütünde devam ettiğini belirterek, bugüne kadar üstlendiği tüm görevleri bir emanet olarak gördüğünü söyledi.

"AYRILDIĞIM YALNIZCA BİR GÖREVDİR"

CHP Çorum İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevinden ayrıldığını açıklayan Akdoğan, mücadelesinden vazgeçmediğini vurgulayarak, "Bugün büyük bir onurla yürüttüğüm Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları İl Başkanlığı görevimden ve baba ocağımdan ayrılıyorum. Ancak herkes bilsin ki; ayrıldığım yalnızca bir görevdir, vazgeçtiğim ise asla mücadele değildir." ifadelerini kullandı.

"PARTİMİZİ KİMSE TESLİM ALAMAZ"

Açıklamasında CHP'de yaşanan son gelişmelere de değinen Akdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çeşitli kararlarla teslim alınamayacağını savundu.

Görevlerin değişebileceğini ancak inançlarını ve mücadele azimlerini kimsenin ellerinden alamayacağını belirten Akdoğan, CHP'nin yeniden örgütün söz sahibi olduğu bir yapıya kavuşması için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

"ÖZGÜR ÖZEL'İN LİDERLİĞİNDE MÜCADELEYE DEVAM"

Akdoğan, açıklamasının sonunda ise CHP eski Genel Başkanı Özgür Özel'in liderliğinde siyasi mücadelelerini sürdüreceklerini belirterek, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde iktidar mücadelemize devam ediyoruz." ifadelerine yer verdi.