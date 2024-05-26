Memleketi Konya'dan Spor Müdürümüz Hüseyin Aşkın aracılığı ile tüm Çorumlulara selam gönderen İsmet Karababa, gönderdiği mesajda, "Çok kızgın ve üzgünüm. İkinci memleketim gibi gördüğüm Çorum şehrimizin takımının sahadaki inancı, ortaya koyduğu oyunu ile Süper Lig'i hak ettiğine inanmıştım. Türk futbolunun kanayan yarası haline gelen futbolun gizli güçlerinin önceden kurguladığı sonucu Çorum FK takımımıza da yaşattılar. Bunun sonucu olarak 90 dakika içerisinde hak edenin değil, önceden planladıkları şekilde istenilenin istediğini almasına zemin hazırlandığına maalesef tanık olduk.

Çorum FK'nın gönüllerin şampiyonu olduğuna inanıyorum. Son yıllarda elde ettiği başarılara büyük katkılarının olduğuna inandığım başkanından yönetimine, teknik ekibinden futbolcusuna, ilin mülki amirlerinden taraftarına kadar her kesim takdiri, teşekkürü, alkışı hak ettiğine inanıyorum.

Kenetlen Çorum! Başka Çorumspor Yok! Bir ve bütün olan Çorum'un aşamayacağı engel, başaramayacağı sonuç yok. Çorumlu ve Çorumsporlulara selam, sevgi ve saygılarımla" ifadelerini kullandı.

Editör: HABER MERKEZİ