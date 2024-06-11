İki sezondur kırmızı siyahlı formayı giyen Ferhat Yazgan hayatını Sevgi Ağırbaş ile birleştirdi. Türkan Ağırbaş’ın kızı Ahmet Ağırbaş’ın yeğeni Sevgi ile Ayşegül ve Metin Yazgan’ın oğulları Ferhat’ın düğün töreni pazar akşamı Sakarya Arifiye’de bulunan Altın Güner Garden Park’ta yapıldı.

Düğün törenine Çorum FK Başkan vekili Feyyaz Gökel, Basın Sözcüsü Tuğrul Topuz ile birlikte kırmızı siyahlı takımda birlikte forma giydiği arkadaşları Erkan Kaş, Sadık Arda Yılmaztürk, Ozan Sol, Atakan Cangöz, Hasan Hüseyin Akınay ve Mustafa Eren Yalçınkaya ile çok sayıda futbol camiasından isim ve iki gencin aileleri katıldı.