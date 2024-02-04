“Farkındalığımı Artırıyorum Hayata Katılıyorum” isimli proje kapsamında gezi düzenlendi. Projenin ilk faaliyeti olarak yapılan motivasyon gezisinde kanser hastaları ve dernek gönüllüleri ile birlikte 3 günlük Karadeniz Bölgesi turu gerçekleştirildi.



Turda hastaların sağlıklı bir tatil geçirebilmesi için yemekten kalacak yerlerine kadar her şey özenle belirlendi. Konforlu odalarda kalıp, lüks restoranlarda yemekler yenilirken, hastalar kendi özel ihtiyaçları dışında hiçbir şeye ücret ödemeden; Ordu, Giresun, Rize ve Trabzon’da tarihi yapıların yanı sıra doğal güzellikleri de içine alan 3 günlük tatil yaşadı.