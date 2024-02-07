Kanser dernekleri; KADER, ONKO-SAV ve KANDER yöneticileri, Onkoloji Hastanesine, hastalara, doktorlara, hemşirelere ve sağlık personeline ziyaret düzenledi.

Farkındalık yaramak amacıyla hastalara ve sağlıkçılara çiçek dağıtan heyet, yakın ilgi ve destekleri nedeniyle de teşekkürlerini iletti.

Kanserle Sağlıklı Yaşam Derneği (KADER) Başkanı Bekir Şahin, bu anlamlı günde kendileriyle birlikte hareket eden ONKO-SAV Başkanı Birgül Harzadın ve yönetimine, KAN-DER Yönetimi adına Osman Topçal’a, İl Sağlık Müdürlüğüne, hastane yönetimine ve çalışanlara teşekkür ederek, tüm hastalara da geçmiş olun temennilerini paylaştı.