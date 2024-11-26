Kamyoncularla sohbet eden ve burada bir toplantı düzenleyen Tahtasız, adeta bir dokundu, bin ah işitti.

Kamyoncular, istek ve sorunlarını şu şekilde özetledi:

“Plaka tesisi olmuyorsa K-1 belgelerimizin sınırlanıp başka şahıslara satışına izin verilmesi.

Çorum giriş ve çıkışına kantar konulması.

C-2 Belgeli araçların Türkiye sınırları içerisinde yük taşımaları yasak olduğu halde denetimlerin yetersiz yapıldığından, Avrupa’dan daha uyguna aldıkları mazottan dolayı bizlerden daha uyguna nakliye yapmaları haksız rekabete yol açmakta olup bu konuda karayollarında denetimlerin sıkılaştırılması.

Araç mola yerlerinin artırılması ve park sorunlarının çözülmesi.

Nakliye komisyoncularının %70’e yakının belgelerinin eksik ya da hiç olmamasından kaynaklı denetiminin daha sıkı yapılması yüksek komisyon ücretlerinin önüne geçilmesi.

Mazot, araç parçalarının ve lastik fiyatlarının çok pahalı olması.

Ehliyet puanlarının ticari araçlarda 200 puana çıkarılması.

Trafik Sigortası ve kasko giderlerinin birleştirilip makul fiyatlara çekilmesi.”

Toplantı ve görüşmeler sırasında S.S. 32 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hasan Eker de hazır bulundu.

Editör: KEMAL YOLYAPAR