Çorum Valiliği’nin aldığı bir karar ile 5 Ağustos 2024 Pazartesi gününden beri Çorum merkeze kamyonların girmesi ve park etmesini yasakladığını hatırlatan CHP Çorum Milletvekili Tahtasız, yasak başladığı günden bugüne 100’den fazla kamyoncuya ceza kesildiğini bildirdi.

Konu ile ilgili kamyoncularla görüşen ve sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Milletvekili Tahtasız; “Yasağın gerekçesi kamyonların şehir dışında belediyeye ait olan garaja park etmesini sağlamak. Belediyenin kamyon garajının kapasitesi 230 araç. Fakat sadece Çorum merkez ve merkez köylerindeki kamyon ve kamyonet sayısı 3 bin.

Belediyenin kamyon garajında servis de yok. Gece geç saatlerde gelen şoförler evlerine nasıl gidecek? 230 araçlık kapasitesi olan garajda geriye kalan 2770 kamyon nereye park edecek? Bir yasak getiriliyorsa beraberinde çözüm de sunulmalıdır. Ben yaptım oldu anlayışı ile kararlar almak kimseye fayda sağlamaz.

Şehir içinde kamyon ve iş makinaları park etmemeli doğru lakin bu araçların park sorunu öncelikle çözülmeli. Sayın Valimiz Doç. Dr. Zülkif Dağlı’dan şoför esnafını maddi manevi zarara sokan bu uygulamayı yeniden gözden geçirmeye davet ediyorum”

Editör: Haber Merkezi