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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin 100.yılına özel ülke genelinde düzenlenen Kamu Spor Oyunları Turnuvası'nda heyecan devam ediyor. Masa tenisi, voleybol ve basketbol olmak üzere 3 branşta gerçekleşen turnuvalarda kamu personelleri kıyasıya mücadele ediyor. Önceki gün Çorum'da düzenlenen masa tenisi il birinciliğinde heyecan sona erdi.

8 takım 80 sporcunun katılımı ile gerçekleşen Kamu Spor Oyunları Masa Tenisi İl Birinciliği müsabakaları Atatürk Spor Salonu'nda yapıldı. Çekişmeli geçen müsabakalar sonunda kadınlarda Alev Bıyıkoğlu Mumcu, Deniz Samur Molla, Irmak Deniz Özpamuk ve Şeyda Zengin Topuz'dan oluşan Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü takımı şampiyonluk ipini göğüslerken, Olga Gültepe, Canan Daşkın, Sinem Çakar'lı Sağlık İl Müdürlüğü takımı ikinci, Semra Gündüz, Azize Hilal Kanbur Ulucan, Özge Öztürk ve Fatma Erseçgel'den oluşan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü takımı üçüncülüğü elde etti.

Erkekler kategorisinde ise birincilik kürsüsüne Orhan Aktaş, Ayhan Baltacıoğlu ve Nuri Demir'den oluşan Emniyet Müdürlüğü takımı çıkarken, Abdullah Yıldız, Kadir Tayyar Yeğen, Abdulkadir Bayrak'dan oluşan Milli Eğitim Müdürlüğü takımı ikinci, Mehmet Saygı, Sinan Aksungur, Sadık Uysal, Harun Saraycıklı oyuncu grubu ile mücadele eden İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü takımı üçüncü, Ali Çakmak, Emre Deniz ve Fatih Aydoğan'dan oluşan İşkur İl Müdürlüğü takımı dördüncü olarak tamamladı.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren takımlara kupaları teslim edilirken, kadınlarda Milli Eğitim Müdürlüğü, erkeklerde ise Emniyet Müdürlüğü Çorum'u yarı final grubunda temsil etmeye hak kazandı.