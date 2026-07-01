Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı olan Abdullah Güdek, görevlendirme sonrası yaptığı açıklamada, Türkiye Kamu-Sen'in kuruluş ilkeleri doğrultusunda birlik ve beraberlik içerisinde mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Konu ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Güdek, Türkiye Kamu-Sen Çorum İl Temsilcisi olarak görevlendirildiğini vurgulayarak kendisini bu göreve layık gören Genel Başkan Önder Kahveci, Türkiye Kamu-Sen Genel Sekreteri ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Türkiye Kamu-Sen Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Haber-Sen Genel Başkanı Yücel Kazancıoğlu ve tüm Genel Merkez yöneticilerine teşekkür etti.

Bugüne kadar Türkiye Kamu-Sen İl temsilciliğini yürüten Emir Dağaşan’a teşekkür eden Güdek yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi: “Türkiye Kamu-Sen olarak kurucu değerlerimizden taviz vermeden bayrağı daha yukarıya taşımak adına onurlu mücadelemize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Türkiye Kamu-Sen il temsilciliği olarak sendikamızın kuruluş ilkelerinden sapmayan kardeşlik hukuku içerisinde birliği sağlama noktasında irade ortaya koyan fitneye fesata ve hasete yer vermemek için ben değil biz diyen her bir dava arkadaşımızla mücadelemizi daha da hızlandırarak sürdüreceğiz.

“Türkiye sevdamız ekmek için kavgamız “ diyerek ekmek kavgamızın önüne Türkiye sevdamızı koyan anlayışla yolumuza devam edeceğimizi bildirir selam saygı ve muhabbetlerimi arz ederim. Ne mutlu önce ülkem ve milletim sonra teşkilatım ve ben diyerek irade ortaya koyanlara ne mutlu bu ülkeyi karşılıksız sevenlere ne mutlu Türküm diyen inanmış yüreklere”

Muhabir: Haber Merkezi